"الترفيه" ترصد 3206 مخالفات في أكثر من 80 مدينة ومحافظة بالنصف الأول من 2023

نفذت الهيئة العامة للترفيه خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، أكثر من 10 آلاف زيارة رقابية، تنوعت ما بين الزيارات الميدانية، والرقابة الرقمية المستمرة، نتج عنها رصد نحو 3206 مخالفات في أكثر من 80 مدينة ومحافظة، وذلك في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة والقطاعات الترفيهية التي تقع تحت نطاق إشراف الهيئة.