أجواء لطيفة على مدن المملكة اليوم وأعلى درجة حرارة 34 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجّلت السودة 7 درجات فقط.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في وادي الدواسر وشرورة والقنفذة وينبع 33 مئوية، وكل من الصمان والدهناء 32 درجة، وجدة والتنهات والخرج 31 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 7 مئوية، تليها القريات 11 درجة، وأبها وطريف 12 درجة، والباحة 14 درجة، وتبوك وحائل والطائف 15 مئوية.
وسجّلت حائل وعرعر وطريف والقريات أعلى رطوبة 95%.