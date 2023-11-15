أجواء لطيفة على مدن المملكة اليوم وأعلى درجة حرارة 34 مئوية

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت جازان أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجّلت السودة 7 درجات فقط.