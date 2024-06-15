"شؤون الحرمين" تترجم خطبة عرفة بـ 37 لغة عالمية

ترجمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خطبة يوم عرفة خلال موسم حج هذا العام 1445هـ إلى 37 لغة عالمية ببث مباشر بـ 20 لغة، وترجمة غير متزامنة بـ 17 لغة أخرى، مما مكّن المسلمين من متابعة الخطبة عبر منصة منارة الحرمين، وقناة الهيئة على منصة يوتيوب، وتطبيق نسك، وترددات FM في منطقة عرفة.