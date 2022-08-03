رسمياً.. "الصحة" تُصدر قرارات تنظيمية لآلية العمل في "صحة مكة"

ثانيًا: تلتزم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وبالتنسيق مع مكتب شؤون المديريات ومكتب تحقيق الرؤية بتنفيذ المهام التالية في مدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ هذا القرار:

1- العمل مع الوزارة ومكتب تحقيق الرؤية على استكمال السياسات والإجراءات والآليات الخاصة على النحو التالي "الالتزام، الجودة ومراقبة المخرجات، الصحة العامة، تجربة المستفيد، الأزمات والكوارث الصحية، التخطيط وتحفيز الاستثمار، والدعم المساند".