رسمياً.. "الصحة" تُصدر قرارات تنظيمية لآلية العمل في "صحة مكة"

وجّهت وزارة الصحة رسمياً للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بشأن الجاهزية لإطلاق النموذج التشغيلي (٢.٠).
يأتي ذلك إشارة لقرار مجلس الوزراء الذي يقتضي أن تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة ووفقاً للتقييم الذي قام به مكتب تحقيق الرؤية.
وجاءت القرارات الوزارية على النحو التالي:
أولًا: الموافقة على بدء العمل بالنموذج التشغيلي (٢.٠) للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة.
ثانيًا: تلتزم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وبالتنسيق مع مكتب شؤون المديريات ومكتب تحقيق الرؤية بتنفيذ المهام التالية في مدة أقصاها 180 يومًا من تاريخ هذا القرار:
1- العمل مع الوزارة ومكتب تحقيق الرؤية على استكمال السياسات والإجراءات والآليات الخاصة على النحو التالي "الالتزام، الجودة ومراقبة المخرجات، الصحة العامة، تجربة المستفيد، الأزمات والكوارث الصحية، التخطيط وتحفيز الاستثمار، والدعم المساند".
2- إعداد خطة تدريبية لرفع جاهزية المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة للقيام بالدور الرقابي المستقبلي من خلال تطوير الكفاءات بالتنسيق مع مكتب تحقيق الرؤية.
3- إعداد آلية التواصل والتغيير الخاصة بالتحول الصحي في المنطقة بالتوافق مع خطة التغيير بالتجمعات الصحية بما يحقق مواءمة المحتوى وطريقة إخراجه بالتنسيق مع إدارة التواصل والتغير في مكتب تحقيق الرؤية.
ثالثاً: تستمر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة بمركز الطب الشرعي الإقليمي وبنك الدم الإقليمي ومركز مراقبة السموم الإقليمي والمختبر الإقليمي لحين انتقالها حسب الخطة المعتمدة في مركز الخدمات الصحية المساندة.
رابعاً: تستكمل المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية وحسب الصلاحيات الممنوحة لها، الإجراءات المالية الخاصة بالتجمع الصحي بمنطقة مكة المكرمة، لحين اكتمال تفعيل الصلاحيات ذات العلاقة لدى التجمع الصحي بحسب المعتمد.
خامساً: تستمر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة هي الجهة المعنية بتمثيل وزارة الصحة في المنطقة، وتستمر في أداء مسؤولياتها بهذا الخصوص مع إمارة المنطقة وكل القطاعات الحكومية ذات العلاقة.