مجموعة "تمر" تحتفل بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

احتفلت مجموعة "تمر" بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، منذ إطلاقها أولى صيدلياتها بالمملكة العربية السعودية في عام 1922، بحضور وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل رئيس مجلس إدارة هيئة الغذاء والدواء، ونائب وزير الصناعة المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وأمين مجلس الخدمات الصحية الدكتور نهار العازمي، وأصحاب السعادة وكلاء وزارة الصحة، والعديد من المسؤولين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك بفندق فيرمونت الرياض. هذا وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، عُرض بعدها فيديو تعريفي عن المجموعة مستعرضًا مسيرتها التاريخية.