مجموعة "تمر" تحتفل بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

احتفلت مجموعة "تمر" بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، منذ إطلاقها أولى صيدلياتها بالمملكة العربية السعودية في عام 1922، بحضور وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل رئيس مجلس إدارة هيئة الغذاء والدواء، ونائب وزير الصناعة المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، وأمين مجلس الخدمات الصحية الدكتور نهار العازمي، وأصحاب السعادة وكلاء وزارة الصحة، والعديد من المسؤولين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وذلك بفندق فيرمونت الرياض. هذا وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، عُرض بعدها فيديو تعريفي عن المجموعة مستعرضًا مسيرتها التاريخية.
وبهذه المناسبة صرّح جورج رينهاردت رئيس مجلس الإدارة بشركة نوفارتس، بالجهود المتسارعة المبذولة من المملكة لتحويل سوق الرعاية الصحية إلى حلول علاجية مبتكرة تساهم في تقديم أطر ونتائج متطورة لخدمة المرضى، مضيفًا أن التعاون ولسنوات طوال مع مجموعة "تمر" يُعد من بين الركائز الأساسية لتطوير المجالات الطبية وتحسين الجودة؛ خدمةً لصحة المرضى.
من جهته أوضح رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أيمن تمر، أن مسيرة المجموعة انطلقت قبل مائة عام بثقة الإسهام إيجابًا في النهضة التي تشهدها المملكة منذ عهد المغفور له الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه؛ حيث ساهمت المجموعة في توفير احتياجات المجتمع من السلع الأساسية والادوية والمنتجات الطبية والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن المجموعة تعمل في نطاق مواكبة تطلعات المملكة لبناء وطن طموح واقتصاد مزدهر.
وكانت المجموعة قد أعلنت خلال الحفل عن إنشاء مشروع مجمع تمر للخدمات اللوجستية في الرياض، مختصةً بتوفير خدمات عينية وفق إدارة وتنظيم عمليات التوريد وبرؤية تحقيق وجهة إستراتيجية أولى للخدمات اللوجستية المتكاملة للشركات العالمية والهيئات الحكومية في المنطقة. ويأتي إطلاق المجمع تماشيًا مع أحد أهداف رؤية 2030 في أن تكون المملكة المحور اللوجستي المفضل في المنطقة.
وتسعى المجموعة عبر مصنعها الجديد للتخطيط للمائة عام القادمة، مستهلةً ذلك بإعادة تجديد هويتها كجزء من تحول أساسي أوسع تشهده المجموعة، مستلهمةً الطبيعة البيئية والاجتماعية مع حوكمة الشركات، وبهذا التحول عادت بهويتها إلى اللون الأخضر الذي ظهرت به عند التأسيس كونه يحمل لون علم الوطن، كما يعتبر أحد الألوان المتوازنة بيئيًّا والأكثر سلامًا، إضافة إلى حيث يرتبط الأخضر بالصحة والطاقة والبدايات الجديدة والأمل والتّجدد والازدهار.