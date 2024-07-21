الأمير سعود بن نهار يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية "كهاتين"

واطلع سموه خلال اللقاء على عرض عن الأعمال المنفذة في الجمعية خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها، مثمناً الجهود التي تقدمها الجمعية ومنسوبوها في خدمة هذه الفئة الغالية من أبناء وبنات الجمعية.

بعد ذلك كرم سمو محافظ الطائف طلاب وطالبات الجمعية المتفوقين في المراحل الدراسية المختلفة وهنأهم بهذا التفوق والنجاح.