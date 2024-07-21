الأمير سعود بن نهار يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية "كهاتين"

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، في مقر المحافظة اليوم، معالي رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" الدكتور حاتم المرزوقي، وعددًا من منسوبي الجمعية.
واطلع سموه خلال اللقاء على عرض عن الأعمال المنفذة في الجمعية خلال الفترة الماضية، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها، مثمناً الجهود التي تقدمها الجمعية ومنسوبوها في خدمة هذه الفئة الغالية من أبناء وبنات الجمعية.
بعد ذلك كرم سمو محافظ الطائف طلاب وطالبات الجمعية المتفوقين في المراحل الدراسية المختلفة وهنأهم بهذا التفوق والنجاح.
بدوره قدّم معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور حاتم المرزوقي شكره وتقديره لسمو أمير محافظة الطائف، مثمناً حرصه على استقبال أبناء جمعية كهاتين وتكريمهم، مشيرًا إلى أن متابعة سموه أسهمت في تذليل التحديات التي تواجه الجمعية في شتى المجالات، والتي بدورها تتواءم مع أدوار الجمعة لتحقيق أهدافها في خدمة المستفيدين.