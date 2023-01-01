اعتباراً من اليوم حتى الجمعة.. "المدني" يحذّر من أمطار تضرب مناطق عدة

وأوضحت المديرية أنه يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها، قد تصل إلى غزيرة على منطقة الرياض لتشمل: الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والأفلاج وليلى، وأجزاء من مناطق: الشرقية وعسير وجازان ونجران، إضافة إلى تساقط الثلوج يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز وعلقان والظهر، وأجزاء من منطقتَي الجوف (القريات) والحدود الشمالية (طريف - عرعر - حزم الجلاميد).