اعتباراً من اليوم حتى الجمعة.. "المدني" يحذّر من أمطار تضرب مناطق عدة

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرّمة اعتباراً من اليوم الأحد حتى يوم الجمعة المقبل تشمل: العاصمة المقدّسة وجدة ورابغ والطائف والجموم والكامل وبحرة وخليص والليث والقنفذة والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه ورنية، وأجزاء من المدينة المنوّرة تشمل: المدينة المنوّرة وبدر وينبع والمهد ووادي الفرع وخيبر والعلا والحناكية، وأجزاء من منطقة الرياض تشمل: المجمعة والزلفي والغاط وشقراء ورماح والدوادمي وعفيف، وأجزاء من مناطق الباحة والقصيم والشرقية والحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك.
وأوضحت المديرية أنه يتوقع أن تكون الأمطار متوسطة في مجملها، قد تصل إلى غزيرة على منطقة الرياض لتشمل: الرياض العاصمة والخرج والمزاحمية والقويعية والأفلاج وليلى، وأجزاء من مناطق: الشرقية وعسير وجازان ونجران، إضافة إلى تساقط الثلوج يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلين على مرتفعات منطقة تبوك في جبل اللوز وعلقان والظهر، وأجزاء من منطقتَي الجوف (القريات) والحدود الشمالية (طريف - عرعر - حزم الجلاميد).
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.