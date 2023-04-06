بعضها يسد مداخل الطرق.. "السليمان": تستفزني هذه المخالفات لمركبات ورجال المرور

يرفض الكاتب الصحفي خالد السليمان المخالفات المرورية التي يرتكبها شخص يقود مركبة شرطة أو مرور أو تابعة لأحد القطاعات العسكرية، مؤكداً أن عنوان هذه القطاعات هو الانضباط واحترام القانون والحرص على تطبيقه واحترامه! ثم يرصد الكاتب مجموعة مخالفات ترتكبها مركبات ورجال المرور.
وفي مقاله "مخالفات مرورية!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "تستفزني كثيراً مخالفات الوقوف في الأماكن المخصصة لسيارات المعوقين، أو السير عكس الطريق أو تجاهل إشارة ممنوع الدخول أو الوقوف بطريقة خاطئة تحتل موقفين أو اقتحام المسار عند مقدمة مداخل الطرق دون احترام للملتزمين بالانتظار، أو تغيير المسار دون إعطاء إشارة ضوئية للانعطاف، لكن لا شيء أكثر استفزازاً من أن ترتكب المخالفة مركبة رسمية! فليس مقبولاً على الإطلاق أن يرتكب المخالفة شخص يقود مركبة شرطة أو مرور أو تابعة لأحد القطاعات العسكرية، فعنوان هذه القطاعات هو الانضباط واحترام القانون والحرص على تطبيقه واحترامه!".
ويرصد "السليمان" بعض المخالفات ويقول: "أيضاً لاحظت أن بعض مركبات المرور التي تسد جزءاً من مداخل الطرق الرئيسية لتنظيم انسياب حركة السير، تحتل مساحة تجبر السائقين على تجاوزها بالسير على كتف الطريق، وهذا يعد مخالفة وليس لائقاً أن يدفع رجل المرور السائق لارتكاب مخالفة!".
ويتناول "السليمان" مشكلة تظليل زجاج المركبة، ويقول: "نقطة أخرى أشير إلى أن بعض رجال المرور الميدانيين يجتهدون في تقدير نسبة تظليل زجاج المركبات، فهناك من لا يعده مخالفة وآخرون يعدونه مخالفة ويعملون على نزعه، وبرأيي أن حسم هذا الاختلاف واجب، خاصة أن قيمة المخالفة عالية ولا يجب أن تخضع لاجتهاد خاطئ، كما أن مخالفة السيارات المعدلة يشمل أحياناً المركبات التي تبدو معدلة بمواصفات بيعها من الوكيل، وبرأيي ما يبيعه الوكيل اجتاز شروط المواصفات والمقاييس ولا يستحق المخالفة التي غالباً ما تكون باجتهاد من رجل الميدان!".
وينهي "السليمان" بمشكلة أخرى، ويقول: "أخيراً آمل أن يلزم المرور البلديات بإزالة حاويات النفايات التي توضع داخل الأحياء في المسار الأيسر للطرق، فهي خطيرة خاصة في أوقات الليل، كما يجب منع استخدام رصيف المسار الأيسر كمواقف للسيارات، فهذا يعطل الحركة ويعرض سلامة السائقين والركاب للخطر!".