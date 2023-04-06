بعضها يسد مداخل الطرق.. "السليمان": تستفزني هذه المخالفات لمركبات ورجال المرور

وفي مقاله "مخالفات مرورية!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "تستفزني كثيراً مخالفات الوقوف في الأماكن المخصصة لسيارات المعوقين، أو السير عكس الطريق أو تجاهل إشارة ممنوع الدخول أو الوقوف بطريقة خاطئة تحتل موقفين أو اقتحام المسار عند مقدمة مداخل الطرق دون احترام للملتزمين بالانتظار، أو تغيير المسار دون إعطاء إشارة ضوئية للانعطاف، لكن لا شيء أكثر استفزازاً من أن ترتكب المخالفة مركبة رسمية! فليس مقبولاً على الإطلاق أن يرتكب المخالفة شخص يقود مركبة شرطة أو مرور أو تابعة لأحد القطاعات العسكرية، فعنوان هذه القطاعات هو الانضباط واحترام القانون والحرص على تطبيقه واحترامه!".