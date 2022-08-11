أول سعودية تعمل في تلميع السيارات: المجال جديد وضعف الإقبال سبب بعد البنات عنه
كشفت ندى حمبظاظة، أول سيدة سعودية حاصلة على لقب مستشارة سيارات أن مجال تلميع السيارت جديد على السيدات ولا يوجد سعوديات يلمعن سيارات، كما أنه لا توجد سعودية تملك مركز تلميع للسيارات.
وتفصيلاً، تحدثت "ندى" لبرنامج صباح السعودية عن شغفها بالسيارات منذ طفولتها، فقد كانت تفضل شراء ألعاب السيارات على العرائس وتجذبها روائح الزيت والشحم والكفرات والعمل بيدها، ودفعها فضولها إلى التعلم من صاحب ورشة سيارات تحت منزلهم، مشيرةً بأنها حصلت على رخصة القيادة في عمر 17 عامًا حينما كانت تعيش خارج السعودية.
ولفتت إلى أن هدفها تثقيف المرأة بكل شيء في السيارة وكل قطعة بها، مرجحة عدم وجود فتيات للعمل بمركز تلميع السيارات يعود لضعف الإقبال رغم محاولتها استقطاب فتيات للعمل بهذا المجال.
وعبرت ندى عن فخرها بمشاركة المرأة السعودية في سباق الراليات بقولها: كنت من أوائل المشاركات في "رالي جميل" للسيدات وواجهت صعوبات حتى فكرت بالانسحاب، لكن بفضل دعم أهلي وزوجي أكملت وحصلت على المركز الأول في تصنيف فئة PR
وتعد ندى أول رئيس نادي سيارات مختص بالسيدات، وصاحبة أول برنامج توعوي للسيدات حول ميكانيكا السيارات"لتقودي بأمان" على اليوتيوب وأول سعودية تعمل في مجال تلميع السيارات.