أول سعودية تعمل في تلميع السيارات: المجال جديد وضعف الإقبال سبب بعد البنات عنه

وتفصيلاً، تحدثت "ندى" لبرنامج ‏⁧‫صباح السعودية عن شغفها بالسيارات منذ طفولتها، فقد كانت تفضل شراء ألعاب السيارات على العرائس وتجذبها روائح الزيت والشحم والكفرات والعمل بيدها، ودفعها فضولها إلى التعلم من صاحب ورشة سيارات تحت منزلهم، مشيرةً بأنها حصلت على رخصة القيادة في عمر 17 عامًا حينما كانت تعيش خارج السعودية.