في يوم التأسيس.. مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بجدة يقيم مسابقات عن تاريخ السعودية

وبدأت الفعاليات بتقديم الفرق الفلكلورية العرضة السعودية وفنونًا شعبية أخرى تمثل مناطق المملكة، وإقامة مسرح للطفل شارك فيه مجموعة من الأطفال بعروض عبروا خلالها عن الحب والانتماء للوطن، إلى جانب إقامة مسابقات ثقافية عن تاريخ المملكة والنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها، وما تزخر به بلادنا من الثقافة والتراث والقيم.