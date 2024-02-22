في يوم التأسيس.. مركز الملك عبدالعزيز الثقافي بجدة يقيم مسابقات عن تاريخ السعودية

انطلقت، اليوم، بمركز الملك العزيز الثقافي "أبرق الرغامة" بجدة فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس، وسط حضور لافت من الأهالي من المواطنين والمقيمين؛ للاستمتاع والمشاركة في المناسبة.
وبدأت الفعاليات بتقديم الفرق الفلكلورية العرضة السعودية وفنونًا شعبية أخرى تمثل مناطق المملكة، وإقامة مسرح للطفل شارك فيه مجموعة من الأطفال بعروض عبروا خلالها عن الحب والانتماء للوطن، إلى جانب إقامة مسابقات ثقافية عن تاريخ المملكة والنهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها، وما تزخر به بلادنا من الثقافة والتراث والقيم.
وخصصت فعاليات الاحتفاء بيوم التأسيس بأبرق الرغامة أركانًا خاصة للرسم للأطفال احتفاءً بهذه المناسبة، إضافة إلى ركن للألعاب التفاعلية، وأجنحة أخرى مخصصة للأهالي والزوار تعرض بعض المشغولات اليدوية التقليدية والأواني القديمة المصنوعة من الطين، عمل على إنتاجها بعض الأسر المشاركة في الفعاليات.
وجسّد الأهالي ابتهاجهم بهذه المناسبة التي يستشعر بها الجميع يوم تأسيس هذه البلاد المباركة، من خلال المشاركة في مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، وسط أجواء سادها الفرح ومشاعر الانتماء والولاء لهذا الكيان الشامخ.