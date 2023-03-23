من قالها؟ "إنما نزلتم على الكعبة فهَو فناؤها ولم تنزل الكعبة عليكم".. تعرف عليه وعلى المناسبة

وقد اقتلع السيل مقام سيدنا إبراهيم من موضعه الحالي، فقام عمر بن الخطاب بردّ الحجر إلى مكانه، ولم يكن بالمسجد جدران تحيطه، إنما كانت الدور تطل عليه من كل مكان، فضاق على الناس المكان.