من قالها؟ "إنما نزلتم على الكعبة فهَو فناؤها ولم تنزل الكعبة عليكم".. تعرف عليه وعلى المناسبة

ضرب سيل جارف المسجد الحرام على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عُرف بسيل "أم نهشل"؛ نسبة إلى سيدة جرفها السيل.
وقد اقتلع السيل مقام سيدنا إبراهيم من موضعه الحالي، فقام عمر بن الخطاب بردّ الحجر إلى مكانه، ولم يكن بالمسجد جدران تحيطه، إنما كانت الدور تطل عليه من كل مكان، فضاق على الناس المكان.
وعندما قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واشترى البيوت القريبة من الحرم وهدمها، وقد رفض البعض أن يأخذ ثمن البيت، وامتنع آخرون من البيع، فوضعت أثمان بيوتهم في خزانة الكعبة حتى أخذوها فيما بعد.
قام بعدها الخليفة عمر وأحاط المسجد بجدار قصير، وقال عمر مقولته الشهيرة: "إنما نزلتم على الكعبة فهَو فناؤها، ولم تنزل الكعبة عليكم"، وكانت تلك أول توسعة للحرم المكي في عهد عمر بن الخطاب في العام السابع عشر من الهجرة، وفيها تمت زيادة مساحة المسجد 560 م2.
وبهذا انطلقت التوسعات المباركة في عهد الحكومة السعودية، والتي ستتناولها "سبق" في تقاريرها القادمة بإذن الله.