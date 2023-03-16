ضمن الحزمة الاستثمارية الدورية.. "أمانة الحدود الشمالية" تطرح 51 موقعاً عبر "فرص"

وأوضحت أمانة المنطقة أن الفرص متنوعة لأكثر من مجال؛ منها 20 فرصة للشاشات الرقمية، وثلاثة فرص لإنشاء مستودعات، وفرصتان لإنشاء مشتل زراعي ومركز رياضي ومجمع ورش ونقليات واستراحات وصالات عرض سيارات ومحال تجارية ومحطة محروقات ومدرسة عالمية ومجمع تجاري سكني وسكن عمال.