فيديو يرصد القبض عليهم.. مُرَوّجو المواد المخدرة في قبضة رجال الأمن

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مقيمة من الجنسية المغربية في الرياض، و3 مواطنين قاموا بترويج 14.5 كجم من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضُبِط بحوزتهم سلاحان ناريان ومبالغ مالية.
وفي جدة تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، كما تم القبض في القصيم على مواطن قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزته سلاح ناري وذخيرة حية.
ونجحت قوات الأمن بشرطة منطقة الجوف في القبض على مواطن بسكاكا قام باتخاذ منزل وكرًا لترويج مادتي الإمفيتامين والحشيش المخدرين، وضبطت بحوزته أسلحة نارية وبنادق هوائية وذخيرة حية وجهاز نداء لاسلكي وهواتف متنقلة وشرائح اتصالات وكاميرات مراقبة.
وفي العارضة تم القبض على مواطن قام بترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرين وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية ومبلغ مالي.
ونجحت قوات الأمن في الرياض في القبض على 3 أشخاص قاموا باقتحام ملعب مباراة كرم قدم بدخول أرضيته.
وفي مكة المكرمة تم القبض على مواطن قام باتخاذ منزل لترويج 3.4 كجم من مادة الحشيش المخدر، ومادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، ومادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبطت بحوزته أسلحة بيضاء وسلاح ناري وذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.
وفي القصيم تم القبض على مواطنيْن قاما بترويج مادة الحشيش المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما وضبط بحوزتهما مبلغ مالي.