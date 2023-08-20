فيديو يرصد القبض عليهم.. مُرَوّجو المواد المخدرة في قبضة رجال الأمن

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عددًا من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مقيمة من الجنسية المغربية في الرياض، و3 مواطنين قاموا بترويج 14.5 كجم من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضُبِط بحوزتهم سلاحان ناريان ومبالغ مالية.