"التجارة" تستدعي 9196 منتج مرايا "LETTANA " لخلل في قطع التثبيت

ودعت الوزارة المستخدمين المشمولين بالاستدعاء للمرايا التي تحمل ختم تاريخ الإنتاج 2015 وما قبله والمرايا برقم المورد 21944، تحمل ختم الإنتاج 2325 وما قبله، إلى التوقف الفوري عن الاستخدام والتواصل مع الوكيل "إيكيا" لطلب أداة تثبيت بديلة مجانًا، أو إعادة المرايا إلى "أيكيا"، واسترداد كامل مبلغ الشراء.