ضبط مستقبِليها بالرياض وبتعاون قطري.. إحباط تهريب 4 ملايين قرص مخدر مخبأة بشحنة أعلاف

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب (4.091.250) قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر، وذلك بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي.