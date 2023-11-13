"التدريب التقني" ترصد 564 مخالفة تدريبية بمنشآت التدريب الأهلية للنصف الأول من العام

وأضافت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنه بهدف دعم وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب جرى خلال النصف الأول من العام، الترخيص لعدد (84) منشأة تدريبية جديدة لتقديم البرامج التدريبية في عدة مجالات، كما قامت بإصدار (268) بطاقة مدرّب معتمد، في حين تمّ تنفيذ (41758) اختبارًا شاملًا وتأهيليًا.