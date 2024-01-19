انطلاق المؤتمر الدولي الرابع للشعر بجامعة الملك سعود الأسبوع المقبل

يقيم قسم اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود بالشراكة مع جائزة الملك فيصل: "المؤتمر الدولي الرابع: عام الشعر 2023: "أصالة الإرث وعالمية الأثر" في يومي الاثنين والثلاثاء 10-11/ 7/ 1445 الموافق 22- 23/ 1/ 2024 من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً.
ويأتي هذا المؤتمر الدولي في محاور أساسية أبرزها: عالمية الشعر العربي، وأساليب الأداء في الشعر العربي، والشعر والفلسفة، والشعر الفصيح والعامي: الامتداد والطبيعة الفنية، والاستثمار الاقتصادي والإعلامي للشعر العربي، وهو بذلك يثمن قيمة المنجز الشعري بمستوييه الفصيح والنبطي.
ويعتمد المؤتمر طرحاً غير مألوف لقضايا الشعر العربي في إطار الوعي براهنه ومستقبل الطروحات التي تشغل الباحثين في حقول الإنسانيات، كما يهدف المؤتمر إلى الإسهام في دراسة الشعر العربي في ظل الرهانات المعاصرة، ومعالجة الظاهرة الشعرية معالجة بينية، واستجلاء دور الشعر الحيوي في إثراء الثقافة العربية عبر العصور، وإبراز المكون الحضاري الشعري وتجذره في تاريخ الجزيرة العربية، والكشف عن الإمكانات الاستثمارية للشعر العربي، ودوره الفاعل في السياحة الثقافية، وتثمين قيمة المنجز الشعري العربي وإبراز ملامح حداثته وعالميته.
وينطلق المؤتمر من القيمة الحضارية للمنجز الشعري العربي كونه ميسم الثقافة العربية في أبعادها الإنسانية والأدبية والجمالية، فضلاً عن سماتها التداولية والاجتماعية، تبرز جوانب عديدة من أبعاده الاقتصادية والسياحية، وتكشف ملامح حداثته وعالميته، بصيغة نوعية توائم بين الطرح المعرفي والبعد الأدائي للتجربة الشعرية العربية.
ودعا قسم اللغة العربية بجامعة الملك سعود المهتمين والمتخصصين لحضور المؤتمر عبر زووم حيث سيكون الرابط متاحاً يوم انعقاد المؤتمر في صفحة قسم اللغة العربية في تويتر: https://twitter.com/Arabic_ksu.