مليارا ريال قيمة "المطايا" الفائزة بمهرجان ولي العهد للهجن 2022

بلغت القيمة السوقية للمطايا الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، في أشواط السباقات التمهيدية والختامية، بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 نحو ملياري ريال.
وكشف المتحدث الرسمي للمهرجان، أن أسعار المطية السبوق في أسواق البيع والشراء تتراوح ما بين مليون ونصف المليون إلى مليوني ريال.
يُذكر أن عدد السباقات بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 تبلغ قرابة الـ 600 شوط منها 356 شوطًا في الفترة التمهيدية، و234 شوطًا للختامية، وتحصل المطايا الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى من كل شوط رئيس - رمز، على 5 نقاط للأولى، والثانية على 3 نقاط، ونقطتين للثالثة، وفي بقية الأشواط العامة تحصل الأولى على 3 نقاط.
هذا ولم يتبقَ سوى شوط واحد مخصص لرموز الحيل – الزمول، وسيحدد لاحقًا مع اليوم الختامي للمهرجان.