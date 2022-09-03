مليارا ريال قيمة "المطايا" الفائزة بمهرجان ولي العهد للهجن 2022

يُذكر أن عدد السباقات بمهرجان ولي العهد للهجن 2022 تبلغ قرابة الـ 600 شوط منها 356 شوطًا في الفترة التمهيدية، و234 شوطًا للختامية، وتحصل المطايا الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى من كل شوط رئيس - رمز، على 5 نقاط للأولى، والثانية على 3 نقاط، ونقطتين للثالثة، وفي بقية الأشواط العامة تحصل الأولى على 3 نقاط.