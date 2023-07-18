بـ 49 مئوية.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء 49 مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية.