بـ 49 مئوية.. الأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الأحساء 49 مئوية، فيما سجّلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء 49 مئوية، وكل من الدمام وحفر الباطن والدهناء 48 مئوية، والصمان والخرج 47 مئوية، والمدينة المنوّرة، والرياض وبريدة والتنهات ووادي الدواسر والمجمعة 46 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها في أدنى القائمة بـ 19 مئوية، تليها الباحة 21 درجة، وطريف 23، والقريات 24 درجة، ونجران والطائف 25 مئوية.
وسجّلت الوجه وجازان وينبع أعلى رطوبة بنسبة 95% و80%.