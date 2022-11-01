القيادة تعزي رئيسة الهند في ضحايا انهيار جسر في ولاية غوجارات

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ انهيار جسر في ولاية غوجارات غرب جمهورية الهند، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه".