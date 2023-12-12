"فيصل بن فرحان" يصل جنيف لترؤس وفد المملكة في الاحتفال بالذكرى الـ 75 لإعلان حقوق الإنسان

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة جنيف السويسرية؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب ترؤس وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لعقد عدد من اللقاءات في مدينة جنيف السويسرية.
ويناقش الحدث رفيع المستوى الذي ينعقد على مدى يومي (11 - 12) ديسمبر 2023م، تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لحماية حقوق الإنسان في ظل العديد من التحديات والأزمات التي يشهدها العالم، ومنها الحروب والنزاعات.
كما يبحث أهمية تعزيز احترام حقوق الإنسان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمدنية والسياسية، التي يكفلها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتخاذ كل السبل اللازمة لصونها وتعزيزها.