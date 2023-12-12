"فيصل بن فرحان" يصل جنيف لترؤس وفد المملكة في الاحتفال بالذكرى الـ 75 لإعلان حقوق الإنسان

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مدينة جنيف السويسرية؛ لترؤس وفد المملكة المشارك في الحدث رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى السنوية الـ (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلى جانب ترؤس وفد اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لعقد عدد من اللقاءات في مدينة جنيف السويسرية.