اللجنة الوزارية للأمن السيبراني في مجلس التعاون تعقد اجتماعها الأول بالرياض

وخلال الاجتماع الذي استضافته المملكة العربية السعودية ممثلة بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ناقشت اللجنة الوزارية ضمن جدول أعمالها أوراق العمل المقدمة من دول مجلس التعاون التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن السيبراني على المستوى الخليجي من خلال عدد من المبادرات ذات الصلة بتنمية قطاع الأمن السيبراني.