حضوري وإلكتروني.. "إنفاذ" يشرف على 13 مزادًا علنيًا لتصفية 130 أصلًا عقاريًا ومنقولًا

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بمزاد فرص الخير الإلكتروني المقام على 3 عقارات بالمنطقة الشرقية، ومزاد الزمرد الحضوري المقام على 24 عقارًا في محافظة جدة، ومزاد وصال الإلكتروني المقام على 6 عقارات بالعاصمة الرياض، ومزاد كنز الجنوب الإلكتروني المقام على 11 عقارًا في منطقتي عسير ومكة المكرمة، ومزاد نفائس تبوك الإلكتروني المقام على 7 عقارات بمدينة تبوك، ومزاد مشارف تاروت الإلكتروني المقام على 8 عقارات بجزيرة تاروت، ومزاد رسا العقاري الإلكتروني المقام على 5 عقارات بمكة المكرمة، ومزاد نسمات عنيزة الإلكتروني المقام على 51 عقارًا بمحافظة عنيزة، ومزاد الزمرد الإلكتروني المقام على عقار بمحافظة خميس مشيط، ومزاد الزمرد الإلكتروني المقام على 9 عقارات بمحافظة جدة، ويختتم إنفاذ المزادات العقارية بمزاد تلال الطائف الإلكتروني المقام على 6 عقارات بمدينة الطائف.