محليات

الديوان الملكي: بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يغادر لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة "مجموعة العشرين" بالهند

استجابة للدعوة الموجَّهة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي:

"بيان من الديوان الملكي"

بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، واستجابة للدعوة الموجَّهة من دولة رئيس وزراء جمهورية الهند، غادر -بحفظ الله ورعايته- صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، هذا اليوم السبت 24 / 2 / 1445هــ، الموافق 9 / 9 / 2023م؛ لترؤس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستُعقد في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، والقيام بزيارة رسمية لجمهورية الهند؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماع مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي الهندي.

حفظ الله سموه في سفره وإقامته.

قمة العشرين بالهند

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org