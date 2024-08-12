في إنجاز جديد.. "رعاية الطبية" تُجري عملية كي لرجفان أذيني في القلب لمريض ستيني بنجاح

في إنجاز طبي، يُضاف إلى سِجل "رعاية الطبية" الحافل بالنجاحات، نجح الفريق الطبي بقيادة الدكتور خالد العنزي، استشاري كهرباء القلب، في إجراء عملية كي لرجفان أذيني في القلب لمُراجع ستيني، كان يعاني حالة مزمنة، تكللت بالنجاح التام – بحمدالله – بعد أن عجزت الأدوية التقليدية عن تحقيق الاستجابة المطلوبة.
وكان المراجع قد واجه تحديات صحية مزدوجة؛ إذ عانى انخفاضًا حادًّا في معدل نبض القلب، سواء مع تناول الأدوية أو بدونها.
وبفضل الخبرة الكبيرة للفريق الطبي تم اتخاذ خطوة إجراء كي للعُقد العصبية المرتبطة بعضلة القلب، إضافة إلى علاج الرجفان الأذيني؛ ما أسهم في إعادة نبض القلب إلى وضعه الطبيعي، وتحسين جودة حياة المريض بشكل مباشر وملحوظ.
ويأتي هذا الإنجاز ليثبت مرة أخرى تفوُّق "رعاية الطبية" في تقديم العناية الصحية المتميزة باستخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية.
ويجسد الدكتور خالد العنزي، الذي يحمل الزمالات الفرنسية والأوروبية والكندية في كهرباء القلب التداخلية، إضافة إلى زمالة جمعية نبض القلب الأمريكية، بريادته التزام "رعاية الطبية" بالتميز والابتكار في مجال الطب.