في إنجاز جديد.. "رعاية الطبية" تُجري عملية كي لرجفان أذيني في القلب لمريض ستيني بنجاح

في إنجاز طبي، يُضاف إلى سِجل "رعاية الطبية" الحافل بالنجاحات، نجح الفريق الطبي بقيادة الدكتور خالد العنزي، استشاري كهرباء القلب، في إجراء عملية كي لرجفان أذيني في القلب لمُراجع ستيني، كان يعاني حالة مزمنة، تكللت بالنجاح التام – بحمدالله – بعد أن عجزت الأدوية التقليدية عن تحقيق الاستجابة المطلوبة.