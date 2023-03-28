"ألواح مراكش" و"مقارئ سوق السبت" توصل طبيبًا ألمانيًّا لبرنامج "عطر الكلام"

أسهمت ألواح مراكش القرآنية، ومقارئ سوق السبت القديمة المجاورة لمدينة بني ملال المغربية، في إيصال المتسابق الألماني من أصل مغربي "صلاح الدين متعبيد" إلى منافسات "عطر الكلام"؛ وذلك بعد أن أتقن في تلك الكتاتيب حفظ القرآن الكريم بروايات ورش، وقالون، وحفص، بأداء مميز، وتجويد متقن، وتفاعُل يوصل تأثير القراءة بكل إجلال وخشوع إلى قلوب السامعين ووجدانهم؛ ما جعله إمامًا شهيرًا، تلتفت إليه أنظار المراكز الإسلامية الأوروبية، وتستقطبه إلى مدينة إيسن الألمانية. ‏