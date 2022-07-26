"نيوم" ستطرح في 2024.. ولي العهد: لدينا أهداف لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم عالمية

كشف ولي العهد رئيس مجلس إدارة نيوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أن منطقة نيوم الاقتصادية ستُطرح في الغالب للاكتتاب العام، في 2024.
وكان سموه قد أعلن عن تصاميم مدينة "ذا لاين"، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجًا عالميًّا رائدًا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة.
وأوضح سموه خلال حديثه مع عدد من الصحافيين بعد إعلان تصاميم "ذا لاين"، أن عملية الطرح ستضيف لحجم سوق الأسهم السعودية على الأقل 1.2 تريليون ريال في البداية، والإجمالي سيزيد بعد استكمال المشروع فوق 5 تريليونات ريال.
وأشار إلى وجود أهداف كبيرة لجعل المملكة من بين أكبر 3 أسواق أسهم في العالم؛ مضيفًا أن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستُطرح في سوق الأسهم.
وأوضح ولي العهد أن المرحلة الأولى من "ذا لاين" ستنطوي على 1.2 تريليون ريال حتى عام 2030، وسيكون هناك دعم حكومي بقيمة 200 إلى 300 مليار ريال؛ حيث سيتم تخصيصه لصندوق استثماري مرتبط بمشروع "نيوم"، مع خطط للاستثمار في الشركات التي توافق على العمل هناك.
ولفت إلى أن الدعم الحكومي يختلف عن استثمار الصندوق، الذي يبلغ نحو 500 مليار ريال؛ مبينًا أن صندوق نيوم للاستثمار قد يصل حجمه على الأرجح إلى 400 مليار ريال.
وقال إن المرحلة الأولى لـ"نيوم" بدأت وستنجَز بحلول 2030، وسيكون عدد سكانها حينها 1.5 مليون نسمة، و9 ملايين نسمة بحلول 2045، كاشفًا عن أنها ستُطرح للاكتتاب العام في 2024، وأن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح في سوق الأسهم، منوهًا بأننا "ما زلنا نعمل على معدل العائد الداخلي (IRR) لكن نعتقد أنه سيكون 9- 16%".
وأوضح ولي العهد أنه بحلول 2030 تريد المملكة أن يصل عدد السكان 50- 60 مليون نسمة (25 مليون سعودي، و25 مليون وافد)؛ لافتًا إلى أن الحد الأقصى للرياض هو 25 مليون نسمة، ونيوم ستعتني بـ10 ملايين.
وخلال إعلان الأمير محمد بن سلمان عن تفاصيل مشروع "ذا لاين" والتصاميم الخاصة به، قال إن المملكة تخطط أيضًا للاستثمار في مصر لاستكمال مشروع نيوم، بما في ذلك منطقة شرم الشيخ السياحية التي تقع على البحر الأحمر من "نيوم"؛ مضيفًا: "سننشئ استثمارات ضخمة في مصر".
يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الاستراتيجي في منطقة نيوم، وهي مشروع على مساحة 26 ألفًا و500 كيلومتر مربع للتكنولوجيا المتطورة على البحر الأحمر، ويضم بضع مناطق من بينها مناطق صناعية ولوجستية، ومن المتوقع أن يكتمل التشييد في 2025.