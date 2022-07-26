"نيوم" ستطرح في 2024.. ولي العهد: لدينا أهداف لجعل السعودية من بين أكبر 3 أسواق أسهم عالمية

وقال إن المرحلة الأولى لـ"نيوم" بدأت وستنجَز بحلول 2030، وسيكون عدد سكانها حينها 1.5 مليون نسمة، و9 ملايين نسمة بحلول 2045، كاشفًا عن أنها ستُطرح للاكتتاب العام في 2024، وأن جميع شركات صندوق الاستثمارات العامة ستطرح في سوق الأسهم، منوهًا بأننا "ما زلنا نعمل على معدل العائد الداخلي (IRR) لكن نعتقد أنه سيكون 9- 16%".