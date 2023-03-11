حدّد مكوناته وطرق التعامل معه داخليًّا وخارجيًّا.. ما مضمون "نظام العَلَم" للمملكة؟

لا تختلف مكانة العلم من دولة إلى أخرى؛ فكل منها تُفْرِده برمزية الإشارة إليها والدلالة عليها في داخل حدودها، وخارجها في علاقاتها مع الدول الأخرى، وعضويتها في المنظمات الدولية، ومشاركتها في المحافل العالمية، ويستمدّ العلم قيمته من محتواه الرمزي؛ حيث الإشارة إلى الدولة وقيم هويتها ومراحلها التاريخية. ولأهمية العلم بالنسبة لكل دولة فإنها تسنّ التشريعات والقوانين لتحديد معالمه ومكوناته وتوقيره، ومنع الإساءة إليه، وتخصيص يوم في العام للاحتفاء به؛ مثل تحديد المملكة يوم 11 مارس من كل عام يومًا خاصًّا بالعلم باسم "يوم العَلم".
وحظي علم المملكة باهتمام قادتها، وفي عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز وضعت المملكة نظامًا خاصًّا بالعلم صدرت الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 101 بتاريخ 2/ 2/ 1393هـ، وتكوّن النظام من 22 مادة موزّعة على قسمين: القسم الأول "وصف العلم الوطني"، وضم مادتين؛ تمحورت المادة الأولى حول وصف دقيق لمعالم ومكونات العلم، ونصّت على أن "العَلَم الوطني للمملكة العربية السعودية مُستطيل الشكل، عرضُه يُساوي ثُلثَيْ طوله، لونه أخضر مُمتدًّا من السارية إلى نهاية العَلَم، تتوسّطه الشهادة: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وسيف مسلول تحتها وموازِ لها، تتّجه قبضتُه إلى القسم الأدنى من العَلَم، وتُرسم الشهادة والسيف باللون الأبيض وبصورة واضِحة من الجانبين".
وحدَّدت المادة أيضًا حجم مكوناته ونوع الخط المكتوب به عبارة الشهادة، فنصَّت على أن "مساحة رسم الشهادة والسيف تُساوي، عرضًا: مسافة عرض القسمين الأعلى والأدنى من العَلَم، وطولًا: مسافة عرض القسمين الأيمن والأيسر من العَلَم، تُرسم الشهادة بخط الثُّلث وقاعدته في مُنتصف مسافة عرض رسم الشهادة والسيف، ويُرسم السيف بطول يُساوي ثلاثة أرباع طول رسم الشهادة وعلى مسافة مُتساوية من الجانبين، وتشير عبارة التوحيد إلى الإسلام الدين الرسمي للمملكة ومصدر تشريعاتها، ويرمز اللون الأخضر إلى الإسلام وما تتضمنّه رسالته من سلام للبشرية، كما يرمز إلى النماء، وكلاهما معنيان تجسّدهما المملكة في واقعها التنموي وعلاقاتها الخارجية.
وحدّدت موادّ القسم الثاني "الأصول المُتعلِّقة برفع العَلَم"، طرق التعامل مع علم المملكة من قبيل منع رفع أي عَلَم أو راية بحيث يعلو العَلَم الوطني في المكان الواحد، وعدم جواز تنكيسه، وعدم جواز ملامسته سطحَي الأرض والماء، وحظر استعماله كعلامة تجارية لأي غرض آخر غير ما نصّ عليه النظام، ومعاقبة كل من أسقط أو أعدم أو أهان علم المملكة، بالحبس مدّةً لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتهدف كل المحدّدات والمحاذير والعقوبات السابقة إلى توقير علم المملكة، وإعلاء شأنه، وترسيخ مكانته، وإقرار رمزيته في الدلالة على الدولة السعودية، وقيمها، وتلاحم شعبها.