حدّد مكوناته وطرق التعامل معه داخليًّا وخارجيًّا.. ما مضمون "نظام العَلَم" للمملكة؟

وحدّدت موادّ القسم الثاني "الأصول المُتعلِّقة برفع العَلَم"، طرق التعامل مع علم المملكة من قبيل منع رفع أي عَلَم أو راية بحيث يعلو العَلَم الوطني في المكان الواحد، وعدم جواز تنكيسه، وعدم جواز ملامسته سطحَي الأرض والماء، وحظر استعماله كعلامة تجارية لأي غرض آخر غير ما نصّ عليه النظام، ومعاقبة كل من أسقط أو أعدم أو أهان علم المملكة، بالحبس مدّةً لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتهدف كل المحدّدات والمحاذير والعقوبات السابقة إلى توقير علم المملكة، وإعلاء شأنه، وترسيخ مكانته، وإقرار رمزيته في الدلالة على الدولة السعودية، وقيمها، وتلاحم شعبها.