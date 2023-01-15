شاهد.. جبال مكة المكرمة وشعابها أصبحت مقصدًا لهواة التصوير والمتنزهين

وأظهر مقطع الفيديو، الذي وثَّقه المصور فايز الحارثي صاحب حساب "وناسة البر" اليوم الأحد، اكتساء جبال مكة المكرمة بالعشب الأخضر على مساحات شاسعة، بالتحديد بين جدة والعاصمة المقدسة، في منظر بديع، لم يُشهد له مثيل على مر السنوات الماضية.