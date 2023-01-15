شاهد.. جبال مكة المكرمة وشعابها أصبحت مقصدًا لهواة التصوير والمتنزهين

أضحت منطقة مكة المكرمة بجبالها وسهولها مقصدًا لهواة التصوير والمتنزهين؛ وذلك بعد أن اكتست وتوشحت بالخضار عقب الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.
وفي مقطع فيديو، وثَّقه المصور فايز الحارثي، تجلَّت الطبيعة الخلابة في المنطقة الواقعة بين مكة وجدة، حيث الخضار على مد البصر بعد الأمطار التي شهدتها منطقة مكة المكرمة مؤخرًا.
وأظهر مقطع الفيديو، الذي وثَّقه المصور فايز الحارثي صاحب حساب "وناسة البر" اليوم الأحد، اكتساء جبال مكة المكرمة بالعشب الأخضر على مساحات شاسعة، بالتحديد بين جدة والعاصمة المقدسة، في منظر بديع، لم يُشهد له مثيل على مر السنوات الماضية.