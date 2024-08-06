9 فرص عقارية تجارية وسكنية بمزاد "الماسة" غدًا الأربعاء

تعلن شركة "عقار ون" للمزادات العلنية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ؛ عن إقامة مزاد "الماسة الهجين"؛ وذلك يوم غد الأربعاء 7/ 8/ 2024م حضوريًّا بقاعة قلوريا بحي المروة بجدة، وإلكترونيًّا عبر منصة "السعودية للمزادات"، في تمام الساعة الرابعة مساءً.
ويعرض المزاد 9 عقارات لأراضٍ تجارية وسكنية وعمائر بأرقى أحياء جدة.
العقارات المعروضة بمزاد "الماسة" تعتبر من أفضل الفرص العقارية التجارية والسكنية المميزة والنادرة لمواقعها الاستراتيجية بجدة.
وتدعو الشركة كبار رجال المال والأعمال والمستثمرين، إلى المشاركة في المزاد الاستثنائي الذي يعتبر فرصًا عقارية فريدة في موقعها وواعدة لإطلاق المشاريع العقارية التجارية والسياحية والسكنية التي تُدر عوائد استثمارية مستدامة..
كما ترحب شركة عقار 1 بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0508303111- 0537551997- 0533463111.