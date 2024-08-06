9 فرص عقارية تجارية وسكنية بمزاد "الماسة" غدًا الأربعاء

تعلن شركة "عقار ون" للمزادات العلنية، وبإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ؛ عن إقامة مزاد "الماسة الهجين"؛ وذلك يوم غد الأربعاء 7/ 8/ 2024م حضوريًّا بقاعة قلوريا بحي المروة بجدة، وإلكترونيًّا عبر منصة "السعودية للمزادات"، في تمام الساعة الرابعة مساءً.