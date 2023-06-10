"تنمية الحياة الفطرية" يوضّح أسباب حظر استيراد المفترسات واقتنائها وتربيتها

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه يرصد ويتابع مخالفات اقتناء وعرض المفترسات، ولن يتهاون في تطبيق الأنظمة ضد المخالفين.
وأوضح المركز أن حظر استيراد المفترسات صادرٌ عن أمر سامٍ، واقتناؤها وتربيتها مخالفٌ لنظام البيئة ولائحته التنفيذية.
وأضاف المركز أن تكرار حوادث المفترسات وهجومها على البشر المربين وتشكيلها خطرًا على المجتمع؛ ناتجٌ عن كونها حيوانات برية محتفظة بغريزتها في الافتراس والتي تظهر في أي وقت.
وتابع: المفترسات المحلية مهددة بالانقراض بشكل حرج، ويحظر صيدها وإمساكها على الإطلاق؛ لافتة إلى أن تدجين هذه الحيوانات وعكس طبيعتها لمجرد الترفيه؛ هو إساءة لها.
وأضاف المركز أن اقتناء الحيوانات المفترسة يحمل في طياته مخاطر صحية؛ لأن أكثر من 70% من الأمراض التي تصيب الإنسان مصدرها حيواني، بجانب أن وجود الحيوانات المفترسة في البرية مهم جدًّا للتوازن البيئي.
وأمس الجمعة، أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي، ضَبَط فريق من مفتشيه مخالفة اقتناء وعرض مفترسات (أسد و7 ذئاب)؛ مما يُعَد مخالفًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية؛ وذلك بعد أن رصدها القسم المختص بالمركز في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف.