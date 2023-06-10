"تنمية الحياة الفطرية" يوضّح أسباب حظر استيراد المفترسات واقتنائها وتربيتها

وأمس الجمعة، أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أنه بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي، ضَبَط فريق من مفتشيه مخالفة اقتناء وعرض مفترسات (أسد و7 ذئاب)؛ مما يُعَد مخالفًا لنظام البيئة ولوائحه التنفيذية؛ وذلك بعد أن رصدها القسم المختص بالمركز في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف.