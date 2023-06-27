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القيادة تبعث برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
حملت الدعوات بأن يعيده الله على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين
حرصاً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على التواصل مع إخوانهم قادة الدول الإسلامية في كل عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعث خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.
ودعوا المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.