تقرير بلجيكي.. "السعودية.. ولادة قوة عظمى"

وتحدثت عن جذب السعودية والصين نجوم كرة القدم، حيث قامت بكين باستقطاب أسماء كبيرة لإنشاء دوري عالمي من الصفر قبل سنوات، لكن أكدت أن المقارنة بين البلدين غير موضعها، إذ يتمتع السعوديون بشغف كبير لكرة القدم، ويملكون فرقاً قوية وتحتل بعضها مراكز متقدمة في قارة آسيا، بالمقابل يظهر اهتمام الشعب الصيني بكرة القدم أقل من السعوديين.