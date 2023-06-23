تقرير بلجيكي.. "السعودية.. ولادة قوة عظمى"
نشرت صحيفة "tijd" البلجيكية، المتخصّصة في الاقتصاد والشؤون المالية، تقريراً مطولاً بعنوان "السعودية.. ولادة قوة عظمى"، يتناول القوة المتزايدة للمملكة العربية السعودية، ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في النظام العالمي على جميع الأصعدة، من الرياضة والألعاب، حتى شركات الطيران والاقتصاد.
وأشار التقرير إلى أن الحركة والبناء في مختلف المدن السعودية يعيدان للعالم صورة نيويورك في بدايات إنشائها، حيث المباني الشاهقة وانتشار السقالات وأعمال البناء في كل مكان والطموح العالي للسكان.
كما أشار إلى أن الأخبار السعودية تحتل مكانتها في جميع وسائل الإعلام العالمية بشكلٍ مستمرٍ في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة، مع وجود أسماء لاعبين عالميين في أنديتها.
وتناولت الصحيفة البلجيكية أيضاً القوة السعودية في مجال رياضة الجولف والاستحواذ على نادي نيوكاسل وشركات الألعاب الإلكترونية في أمريكا والصين والسويد وغيرها، إضافة إلى إطلاق شركة طيران لمنافسة أقوى شركات الطيران في العالم وانضمامها إلى شركات تصنيع السيارات الفاخرة، مثل أستون مارتن والسيارات الكهربائية.
وتحدثت عن جذب السعودية والصين نجوم كرة القدم، حيث قامت بكين باستقطاب أسماء كبيرة لإنشاء دوري عالمي من الصفر قبل سنوات، لكن أكدت أن المقارنة بين البلدين غير موضعها، إذ يتمتع السعوديون بشغف كبير لكرة القدم، ويملكون فرقاً قوية وتحتل بعضها مراكز متقدمة في قارة آسيا، بالمقابل يظهر اهتمام الشعب الصيني بكرة القدم أقل من السعوديين.
وتابع التقرير إلى أن الدوري السعودي يمكن أن يصبح أحد أهم الدوريات الكبرى في آسيا، كما يمكن أن يحقّق شعبية في قارات أخرى.
في المُجمل، يسلط التقرير الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في إطار رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز دورها في النظام العالمي وتحقيق التنمية والتقدم في جميع المجالات، وتحولها إلى قوة عظمى جديدة في العالم.
واختتمت الصحيفة البلجيكية تقريرها المطول بقول "إنها ولادة في الوقت الحقيقي لقوة عظمى جديدة".