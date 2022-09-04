إيقاف القبول بمعاهد صبيا وضمد وفيفاء العلمية.. وهذا مصير طلابها ومعلميها

وجاء في القرار استثمار المباني المدرسية للمعاهد العلمية الحكومية من خلال نقل مدارس أخرى لها أو نقل المعهد إلى مبنى حكومي آخر، والاستفادة من المبنى حسب المصلحة التعليمية ووفق الضوابط مع توحيد الإدارة بها، والتخلص من المباني المستأجرة للمعاهد العلمية من خلال نقل المعاهد العلمية إلى مدارس حكومية قائمة، مع توحيد الإدارة بها وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، والاستفادة من وفرة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بالمعاهد وتوجيههم إلى المدارس حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة.