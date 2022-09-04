إيقاف القبول بمعاهد صبيا وضمد وفيفاء العلمية.. وهذا مصير طلابها ومعلميها

صدر قرار رسمي من التعليم بإيقاف القبول في المعاهد العلمية بمحافظات صبيا وضمد وفيفاء؛ بهدف تنفيذ قرار معالجة وضع المعاهد قليلة العدد بمختلف إدارات التعليم.
وتَضَمّن القرار إيقاف القبول بالصفين الأول المتوسط والأول الثانوي بالمعهد العلمي بصبيا وفيفاء، وإيقاف القبول بالصف الأول الثانوي بمعهد ضمد للعام الدراسي، مع إبقاء طلاب الصفين الثاني والثالث (متوسط/ ثانوي) في المعهد العلمي بصبيا وفيفا، وطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي في المعهد العلمي بضمد حتى تخرجهم من المرحلة الدراسية.
وجاء في القرار استثمار المباني المدرسية للمعاهد العلمية الحكومية من خلال نقل مدارس أخرى لها أو نقل المعهد إلى مبنى حكومي آخر، والاستفادة من المبنى حسب المصلحة التعليمية ووفق الضوابط مع توحيد الإدارة بها، والتخلص من المباني المستأجرة للمعاهد العلمية من خلال نقل المعاهد العلمية إلى مدارس حكومية قائمة، مع توحيد الإدارة بها وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك، والاستفادة من وفرة شاغلي الوظائف التعليمية والإدارية بالمعاهد وتوجيههم إلى المدارس حسب الأنظمة والتعليمات المنظمة.
كما جاء في القرار أن يتم العمل بموجبه، ويرفع مكتب التعليم تقريرًا عن المعاهد العلمية التابعة له لقسم الاختبارات والقبول ويوضح ما تم حيال ما ورد في الفقرات أعلاه خلال أسبوع من صدور القرار.