تفاعلًا مع الحملة الأمنية.. "جمعية البر بجدة" تنفذ برامج توعوية للتحذير من المخدرات

من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، خلف بن هوصان العتيبي: تعمل جمعية البر بجدة على التفاعل المستمر مع المجتمع وتلبية احتياجاته؛ حيث لا يقتصر دورها على الجوانب التنموية التي تعمل من خلالها على تمكين الفئات المستفيدة من خدماتها من الأسر والأيتام، وتقديم الرعاية الصحية لمرضى الفشل الكلوي؛ بل يمتد دورها أيضًا إلى مختلف النشاطات المجتمعية التي تشمل تقديم البرامج التوعوية التي تساهم في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي وحماية المجتمع من الآفات والسلوكيات الدخيلة التي تستهدف استقراره ووحدته، كما تقدم الجمعية الكثير من البرامج المجتمعية من خلال الفِرَق التطوعية المسجلة بها والتي تلامس حاجات المجتمع ومحاور تنميته وصولًا إلى تطبيق استراتيجية (بناء الإنسان وتنمية المكان)، وتحقيق جودة الحياة، وإيجاد البيئة الملائمة التي تساهم في الارتقاء بأنماط المعيشة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لذا فإن حماية أبنائنا من آفة المخدرات تُعتبر أحد المرتكزات الرئيسية التي تعمل من خلالها الجمعية ضمن منظومة القطاع غير الربحي على بناء الإنسان؛ ليكون أحد اللبنات التنموية التي تساهم في الازدهار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية".