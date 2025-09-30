باحث سياحي: الطاقة المتجددة ضرورة حتمية لمستقبل آمن ومستدام

وأوضح العتيبي أن مصادر الطاقة المتجددة تقدّم حلولًا متكاملة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير ملايين الوظائف، وتعزيز استقلال الدول في مجال الطاقة، فضلًا عن دورها في تحسين الصحة العامة من خلال الحد من التلوث.