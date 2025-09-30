باحث سياحي: الطاقة المتجددة ضرورة حتمية لمستقبل آمن ومستدام

أكد الباحث في السياحة زياد مرشود العتيبي، أن الطاقة المتجددة لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة حتمية لضمان مستقبل آمن ومستدام، مشيرًا إلى أنها السبيل الوحيد لمواجهة تحديات تغيّر المناخ وندرة الموارد.
وأوضح العتيبي أن مصادر الطاقة المتجددة تقدّم حلولًا متكاملة بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، وتوفير ملايين الوظائف، وتعزيز استقلال الدول في مجال الطاقة، فضلًا عن دورها في تحسين الصحة العامة من خلال الحد من التلوث.
وأضاف أن تقارير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أظهرت أن الطاقة المتجددة باتت الأرخص عالميًا في توليد الكهرباء، مؤكدًا أن الاستدامة الحقيقية لا يمكن أن تتحقق دون تحوّل جاد نحو الطاقة النظيفة وتبنّي ثقافة استهلاك مسؤولة تضمن حقوق الأجيال القادمة.