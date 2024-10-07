"الجوازات": 23 ألف قرار إداري بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم الأنظمة

أصدرت المديرية العامة للجوازات، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، (23435) قرارًا إداريًّا خلال شهر ربيع الأول 1446هـ بحق مواطنين ومقيمين؛ لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأوضحت الجوازات أن العقوبات تنوعت بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وشددت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد بعدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.
ودعت إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية.