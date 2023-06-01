بنية مدن المملكة التحتية والعشوائيات في مناقشات تقرير "البلدية والإسكان" بـ"الشورى"

وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، مناقشة عددٍ من المحاور التي تضمنها تقرير الوزارة خلال العام، ومنها البيانات والمعلومات الواردة بشأن البنية التحتية في مدن المملكة ومؤشراتها وتأهيل المناطق العشوائية وتنظيم المحال التجارية، والموضوعات المتصلة بالمدن الذكية، وجهود الوزارة في ذلك.