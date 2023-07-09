المملكة تنتزع خلال أسبوع 572 لغمًا عبر مشروع "مسام" في اليمن

وفي محافظة تعز، نزع فريق "مسام" 14 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع لغم واحد مضاد للدبابات في مديرية صبر؛ ليصبح بذلك عدد الألغام التي نُزِعَت منذ بداية مشروع "مسام" 406 آلاف و390 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.