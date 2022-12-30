بالصور.. كيف نجحت أمانة الطائف في معالجة آثار الحالة المطرية؟
تابع أمين الطائف المهندس يوسف الصايغ الخطط التنفيذية للجنة الأمطار والسيول بأمانة الطائف للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة وضواحيها.
واستطاعت فرق الأمانة الميدانية احتواء الوضع والتعامل الفعال مع الحالة من خلال تنفيذها برامج ميدانية لاحتواء مياه الأمطار والسيول والآثار الناتجة عنها، بمشاركة الإدارات المعنية بالأمانة في أعمال الاحتواء واتخذت كافة التدابير اللازمة.
ووفقًا لبيان أمانة الطائف الوارد لـ"سبق"، فقد نشرت الأمانة أكثر من 50 فرقة ميدانية مدعومة بالمضخات وآليات الشفط والمعدات الخفيفة والثقيلة ومعدات النقل، للعمل خلال الأمطار وتغطية كافة محاور المدينة.
وبحسب البيان، عملت فرق أخرى على تنفيذ خطط استباقية لصيانة وتأهيل وفحص للعبارات ومساراتها، والتأكد من فعالية أدائها، وتنفيذ برامج النظافة ورفع المخلفات من المسارات، بالإضافة إلى تخصيص فرق للتدخل السريع والطوارئ لتغطية المواقع الحرجة والمواقع غير المخدومة بشبكة للتصريع واستقبال البلاغات الواردة عبر هاتف العمليات الموحد 940.
وسحبت آليات الأمانة التجمعات المائية ورفعت المخلفات الناجمة عن الأمطار من أتربة وصخور في العديد من المواقع بشكل فوري أثناء هطول الأمطار وبعد توقفها، عبر فرق العمل الموزعة على نطاق 10 بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية، وذلك ضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار للتعامل مع كافة الحالات.
واستقبلت غرفة العمليات بأمانة الطائف 30 بلاغاً عن تجمعات لمياه الأمطار في الشوارع وداخل الاحياء، تفاعلت معها فرق التدخل السريع فور وصولها وتمت معالجتها بسحب المياه وفحص شبكة التصريف والتأكد من عدم تكرار التجمعات المائية.
وما زال هطول الأمطار متواصلاً على المحافظة، وتواصل فرق الأمانة مباشرة أعمالها الميدانية.