بالصور.. كيف نجحت أمانة الطائف في معالجة آثار الحالة المطرية؟

وسحبت آليات الأمانة التجمعات المائية ورفعت المخلفات الناجمة عن الأمطار من أتربة وصخور في العديد من المواقع بشكل فوري أثناء هطول الأمطار وبعد توقفها، عبر فرق العمل الموزعة على نطاق 10 بلديات فرعية ومكتب للخدمات البلدية، وذلك ضمن الخطة المعتمدة لموسم الأمطار للتعامل مع كافة الحالات.