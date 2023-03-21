طفرة هائلة يتحدث عنها العالم.. كيف أصبحت السعودية "قلعة لريادة الأعمال"؟

وفي مقابلة مع قناة "الشرق"، قال "الفالح" إن "عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض وصل إلى 80، ارتفاعًا من 44 شركة مثّلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من العاصمة السعودية مقرًّا إقليميًّا لها في أكتوبر الماضي"، وأضاف: على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس السويسرية، قبل أيام، فإن الحوافز الاستثمارية تعدها لجنة وطنية حاليًا؛ مشيرًا إلى أنها ستتضمن "إعفاءات ضريبية واستخدامًا لبعض المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب المنطقة اللوجستية الخاصة في مطار الملك خالد".