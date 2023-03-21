طفرة هائلة يتحدث عنها العالم.. كيف أصبحت السعودية "قلعة لريادة الأعمال"؟

"إعفاءات ضريبية وإطلاق مناطق اقتصادية خاصة، وحوافز مالية"، ملامح الاقتصاد السعودي الذي بات واحة للفرص؛ متخطيًا نظراءه في كافة أنحاء العالم من حيث التكلفة، والقدرة، والمخاطر، وجذب الكفاءات البشرية سواء كانت وطنية أو دولية.
ذلك الاقتصاد جعل في القلب منه المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لكونها حجر الأساس لقطاعات جديدة مزدهرة؛ وذلك إدراكًا من المملكة لأهميتها في دفع عجلة التنمية وتوسيع القاعدة الإنتاجية؛ فأثمر عنه نمو كل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق المملكة لطفرة هائلة دفعت اقتصاديين بريطانيين وأمريكيين، إلى مناشدة الدول إلى حذو خطى المملكة في تجربتها الرائدة في دعم تلك المنشآت.
كيف دعمت المملكة المشروعات الناشئة؟
في عام 2016، أنشأت السعودية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في استدامتها، وجعلها عنصرًا مساهمًا ومحركًا أساسيًّا للاقتصاد، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
ومنذ تشدينها، واكبت "منشآت" كل الاحتياجات الأساسية للمنشآت وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ إذ توفر المبادرة فرصًا للطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعات، إلى جانب دعم رواد الأعمال لزيادة معدلات تأسيس الشركات الجديدة، وتهدف "منشآت" لتنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ورفع إنتاجيته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030.
كيف عززت "منشآت" القطاع؟
وضعت "منشآت" على عاتقها ثلاثة أهداف استراتيجية لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، تتمثل في: "تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال لتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقدرتها التنافسية، وإنشاء بيئة عمل محفزة تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة".
واستهدفت الهيئة: "حل التحديات الإدارية والتنظيمية والإجرائية التي تواجهها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغرس ونشر ثقافة قائمة على الرقمنة والتكنولوجيا بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتنظيم عالي المستوى، وتطوير برامج ومبادرات لتحفيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وخلق وسائل تواصل وأسواق جديدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع إنتاجية وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة لخلق منافسين إقليميين يمتلكون قدرات عالية.
وبحسب التقسيم الذي وضعته "منشآت"، فإن المنشآت متناهية الصغر لديها من: 1 إلى 5 موظفين، أو تُحقق إيرادات من صفر إلى 3 ملايين ريال سنويًّا، والمنشآت الصغيرة: لديها من 6 إلى 49 موظفًا أو تحقق إيرادات من 3 إلى 40 مليون ريال سنويًّا، أما المنشآت المتوسطة، فلديها من: 50 إلى 249 موظفًا أو تحقق إيرادات من 40 مليون ريال إلى 200 مليون ريال سنويًّا.
مبادرات محلية
كان دور "منشآت" محوريًّا في تطوير منظومة تمويل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، عن طريق إنشاء الشركة السعودية للاستثمار الجريء في العام 2018؛ بهدف استدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة، وسد الفجوات التمويلية الإقراضية، والرأسمالية لتلك الشركات، ولم تقتصر تلك الجهود على ذلك فحسب، بل إن "منشآت" أطلقت مبادرة الإقراض غير المباشر، ورفع رأس مال برنامج كفالة، وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق بوابة التمويل، لربط الجهات التمويلية مع الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي 2023، أطلقت السعودية استثمارات بقيمة 192 مليار ريال (51.2 مليار دولار) بقيادة شركات محلية، بما في ذلك عملاق النفط أرامكو وسابك ومعادن، في إطار برنامج يسمى شريك، وهي مبادرة استثمارية بقيمة 5 تريليونات ريال كان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد قد أعلن عنها في عام 2021؛ حيث تعمل المملكة مع القطاع الخاص لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط بحلول عام 2030.
ويسعى "شريك" لإطلاق 1.3 تريليون دولار (5 تريليونات ريال سعودي) في استثمارات القطاع الخاص الوطني تماشيًا مع رؤية 2030 التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% وزيادة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%.
ومن المتوقع أن تنفق الشركات مبلغ 51 مليار دولار بحلول عام 2030 لتحقيق أكثر من 124 مليار دولار (466.83 مليار ريال سعودي) في نمو الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، وخلق أكثر من 64 ألف فرصة عمل محلية.
إعفاءات ضريبية:
وتقول صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في تقرير لها صدر في 3 مارس 2023: إن المملكة العربية السعودية تنظر في الإعفاء الضريبي للشركات متعددة الجنسيات التي تنقل المقرات الرئيسية؛ فيما قال وزير الاستثمار خالد الفالح إن شركات متعددة الجنسيات نقلت مقرها الإقليمي إلى المملكة العربية السعودية هذا العام بهدف تأمين عقود حكومية مربحة، ومن المرجح أن تحصل على إعفاء ضريبي.
وفي مقابلة مع قناة "الشرق"، قال "الفالح" إن "عدد الشركات العالمية التي افتتحت مقرات إقليمية لها في الرياض وصل إلى 80، ارتفاعًا من 44 شركة مثّلت الدفعة الأولى من الشركات التي اتخذت من العاصمة السعودية مقرًّا إقليميًّا لها في أكتوبر الماضي"، وأضاف: على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس السويسرية، قبل أيام، فإن الحوافز الاستثمارية تعدها لجنة وطنية حاليًا؛ مشيرًا إلى أنها ستتضمن "إعفاءات ضريبية واستخدامًا لبعض المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب المنطقة اللوجستية الخاصة في مطار الملك خالد".
وحول قانون الاستثمار الذي تعتزم المملكة إصداره هذا العام، قال "الفالح" إنه "سيجمع بين مبادئ عديدة سَبَق الإعلان عنها، تحت مظلة واحدة تضمن للمستثمرين حقوقهم؛ من المساواة بين المستثمر السعودي والأجنبي، وسهولة الدخول والخروج ونقل رؤوس الأموال، وضمان حقوق المستثمرين وكيفية نزع الملكية إذا كان هناك ضرورة وطنية لذلك".
وتقول مجلة "فوربس": إن المملكة العربية السعودية أصبحت نظامًا بيئيًّا قويًّا لريادة الأعمال الرقمية؛ حيث ينضج نظامها البيئي للشركات الناشئة بسرعة وبشكل كبير.. وبحسب المجلة الأمريكية؛ فإن السعودية تركز على تطوير قطاع التكنولوجيا كجزء من رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وخلق فرص العمل، وجذب المواهب عالية المهارات إلى المملكة.
طفرة هائلة
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، شهدت السعودية طفرة في استثمارات رأس المال الاستثماري؛ ففي مؤتمر "ليب 23" الأخير في الرياض، جرى الإعلان عن تسعة صناديق يبلغ مجموعها 2.4 مليار دولار لدفع نمو الشركات الناشئة، وفي عامي 2021 و2022 زاد تمويل رأس المال الجريء للشركات السعودية الناشئة بنسبة 72%، ليبلغ إجماليه 987 مليون دولار عبر 144 صفقة.
وتقول المجلة الأمريكية: إن مواطني المملكة أغلبهم من الشباب الذين يتمتعون بالذكاء التكنولوجي، ولديهم شهية قوية للخدمات الرقمية؛ مما يجعل السعودية جاذبة للمستثمرين؛ فيما وجد تقرير GEM أن 90% من المشاركين اتفقوا على أن بدء عمل تجاري في المملكة العربية السعودية أمر سهل؛ مما يضع البلاد في المرتبة الأولى بين الاقتصادات، بالإضافة إلى ذلك فإن 80% من المشاركين في الاستطلاع رأوا فرصًا لبدء عمل تجاري بسبب التغييرات التي أحدثها وباء كورونا.
كيف حققت السعودية قفزات هائلة؟
وتقول المجلة الأمريكية: إن السعودية خطَت خطوات كبيرة في تعزيز نظام بيئي مزدهر للشركات الناشئة في السنوات الأخيرة؛ فالرياض تستثمر بكثافة في بناء بنية تحتية لريادة الأعمال؛ مما أدى إلى ظهور العديد من الشركات الناشئة المبتكرة.
ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية لرؤية 2030، في تمكين رواد الأعمال؛ مما أدى إلى بيئة إيجابية للشركات الناشئة في المملكة؛ حيث يتم توفير معظم تمويل رأس المال الاستثماري محليًّا ودعم جولات المرحلة المبكرة للشركات المتخصصة في المدفوعات أو الإقراض؛ تلك المبادرات مكّنت المملكة من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق جذبًا للاستثمار الجريء بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال النصف الأول من العام 2022. وتقدمت من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية بين دول المنطقة من حيث عدد الصفقات التي بلغت 79 صفقة، بنسبة نمو قدره 36%.
كيف أثّرت المبادرات على القطاع؟
أظهر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المزدهر في المملكة مرونته في النصف الأول من عام 2022، ليبلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة -بما في ذلك المنشآت متناهية الصغر- 892 ألفًا و63 منشأة بنهاية الربع الثاني، مقسمة إلى: 724 ألفًا و886 منشأة متناهية الصغر، و150 ألفًا و141 منشأة صغيرة، و17 ألفًا و36 منشأة متوسطة؛ حيث تقول "فوربس": إن القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا المالية وإدارة الثروات تتطور بسرعة في المملكة، ضاربة مثالًا على ذلك ببعض الشركات الناشئة الرائدة في المملكة التي تترك بصمة في صناعاتها، وهي:
تمارا
تمارا شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية اكتسبت اهتمامًا كبيرًا في المملكة. يتيح سوق الشركة المستند إلى التطبيقات، للعملاء، شراء المنتجات على أقساط ودفع ثمنها.
تروكر
شركة لوجستية ناشئة تعمل على نموذج مشابه لأوبر لكن للشاحنات. وتربط المنصة الشركات بقدرات النقل المتاحة بالشاحنات؛ مما يوفر طريقة أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة لنقل البضائع. وجمعت توكر، 100 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة C، بحسب "رويترز".
فودكس
عبارة عن مجموعة حلول للمطاعم، توفر مجموعة من الميزات؛ بما في ذلك إدارة المبيعات وإدارة المخزون وإدارة الموظفين وإدارة علاقات العملاء وإدارة الطلبات التي تلبي احتياجات الأعمال الغذائية، بما في ذلك المطابخ السحابية. وجمعت الشركة 198 مليون دولار من التمويل.
نانا
شركة ناشئة في مجال توصيل البقالة للعملاء في غضون 15 دقيقة؛ مما يجعلها خيارًا مناسبًا وسريعًا للعملاء. وجمعت الشركة 133 مليون دولار من التمويل.
النخيل Hr
عبارة عن نظام أساسي لتكنولوجيا الموارد البشرية يوفر تجربة عمل مبسطة وبديهية للفِرَق التي تتعامل مع عمليات الإعداد وتتبع الإجازات وكشوف المرتبات. وجمعت الشركة 5 ملايين دولار في جولة تمويل ما قبل السلسلة أ لتسريع توسعها الإقليمي.
مارن
شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية تستخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتوفير حلول التوظيف، وتعمل كأول منصة عمل مرنة للمستقبل في السعودية. وأغلقت جولة تمويل بقيمة مليون دولار.
وتقول مجلة "فوربس": إن النظام البيئي للشركات الناشئة في السعودية مزدهر؛ فهذه الشركات الناشئة الرائدة ما هي إلا أمثلة قليلة للحلول المبتكرة في المملكة. فمع استمرار الاستثمار والدعم من الحكومة والقطاع الخاص؛ فإن هذه الشركات الناشئة إلى جانب العديد من الشركات الأخرى، تستعد لتشكيل مستقبل صناعاتها وإحداث تأثير دائم.
ما الذي يجب أن تتعلمه الدول من السعودية؟
تقول "فوربس": إن على الدول الأخرى أن تنظر إلى السعودية كمخطط لتعزيز الابتكار ونشاط ريادة الأعمال؛ مشيرة إلى أنه على البلدان في جميع أنحاء العالم الاستفادة من التجربة السعودية، عبر خلق بيئة عمل داعمة تزود رواد الأعمال بالموارد اللازمة، مثل رأس المال والإرشاد وفرص التواصل. ويمكن للحكومات أيضًا تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال الاستثمار في المبادرات التعليمية التي توفر المهارات والمعرفة الأساسية لرواد الأعمال الحاليين والطامحين.
وأضافت: على الدول تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ حيث يمكن للحكومات أن تشارك كيانات القطاع الخاص لتوفير الموارد والبنية التحتية اللازمة لنمو الشركات الناشئة، وتساعد هذه الشراكات في خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتابعت: على الحكومات تحفيز أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في الشركات الناشئة في المراحل المبكرة، من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية أخرى؛ مما سيساعد في تشجيع المزيد من المخاطرة وتحفيز النشاط الاقتصادي.
واختتمت: من الضروري خلق بيئة تحتضن ريادة الأعمال وتحتفي بها. ويمكن القيام بذلك عن طريق تنظيم الأحداث والمنتديات التي تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين.