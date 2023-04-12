طقس الأربعاء.. أمطارٌ وزخاتُ بَرَد بمعظم المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض والشرقية، في حين لاتزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي تبوك والجوف، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 25 - 55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة.