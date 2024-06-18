محليات

حرس الحدود يسقط 15 مخالفاً لتهريبهم 300 كيلوجرام من القات المخدر بعسير

تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص
حرس الحدود يسقط 15 مخالفاً لتهريبهم 300 كيلوجرام من القات المخدر بعسير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (15) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية؛ لتهريبهم (300) كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وتعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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