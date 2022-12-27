"أمانة الرياض" ترصد مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال نوفمبر

أصدرت أمانة منطقة الرياض مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال شهر نوفمبر المنتهي، بهدف تحسين تجاوب الجهات الخدمية مع بلاغات وشكاوى المواطنين.
وتضمنت مؤشرات أداء شهر نوفمبر الماضي، مؤشر أداء أعمال الحفريات بمدينة الرياض خلال الشهر وتصدّرت شركة المياه الوطنية الجهات الأعلى إصداراً للرخص بـ 47468 رخصة،
وبلغت رخص الحفريات خلال نوفمبر 9.544 ألف فيما كان إجمالي الرخص خلال العام 97.539 ألف رخصة في 2022.
وحول عدد المخالفات في شهر نوفمبر تصدّر مركز مشاريع مدينة الرياض عدد المخالفات لكل متر طولي من أعمال الحفريات بـ 4.7.