مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في استئصال عدة أورام بالقولون والأمعاء لستيني

نجح فريق طبي متخصص في جراحات الأورام، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، وفي عملية معقدة ودقيقة جدا امتدت لأربع ساعات، من إستئصال عدة أورام سرطانية منتشرة في البطن، لمريض يبلغ من العمر 62 عاماً، وقد تكللت الجراحة بالنجاح بفضل من الله، مع تماثل المريض للشفاء. ذكر ذلك الدكتور ناجي الفليطي استشاري الجراحة العامة الحاصل على الزمالة الأمريكية رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف بأن المريض سعى للعلاج مراراً في أكثر من مستشفى بمشكلة انسداد الأمعاء، ولكن دون جدوى أو الوصول إلى العلاج اللازم، مشيراً بأنه عند وصوله للمستشفى تم فحصه سريرياً، وتبين أنه يعاني من آلام متواصلة نتيجة تشنجات البطن وفقدان الشهية والإمساك وحدوث قيء، وعدم القدرة على التبرز بالإضافة إلى تورم البطن.
وقال الدكتور ناجي بعد إخضاع المريض للتحاليل المخبرية وإجراء التصوير الطبقي المحوري (C.T Scan)، أبانت النتائج وجود انسداد تام بالقولون. وعقب مراجعة التاريخ المرضي ودراسة كافة النتائج، تم تحويل المريض إلى قسم العمليات بشكل فوري للسيطرة على الأعراض، والحد من المضاعفات الخطيرة التي قد يتعرض لها، مشيراً إلى أن حالة المريض تعد من الحالات النادرة .
وأضاف الدكتور ناجي بأنه خلال إجراء العملية تبين أن المتسبب في حدوث الانسداد وجود ورم بالقولون، وعدة أورام أخرى في الأمعاء الدقيقة والبطن، حيث تم استئصال كافة تلك الأورام بنجاح ولله الحمد ، مع عمل فتحة تفريغ خارجية للبراز لحين الاستشفاء الكامل داخل البطن. وقد تلقى المريض رعاية طبية فائقة خلال 5 أيام، خرج بعدها إلى منزله وقد انتهت لديه كافة الأعراض السابق ذكرها، مع وضع برنامج خاص بحالته يتضمن المتابعة الدورية بالمستشفى.
وأفاد الدكتور الفليطي بأنه خلال فترة الاستشفاء تم إجراء تصوير بالأشعة النووية وأظهر ولله الحمد استجابة المريض بشكل جيد للعلاج، ولمزيد من التحقق تم إجراء عملية استقصائية أخرى للتأكد من عدم نمو أية أورام أخرى ولله الحمد تبين عمل الأمعاء الدقيقة والغليظة والبطن بشكل جيد تماماً، علاوة على غلق فتحة التفريغ البطني وعودة المريض لممارسة حياته بصورة طبيعية.