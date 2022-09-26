مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر ينجح في استئصال عدة أورام بالقولون والأمعاء لستيني

نجح فريق طبي متخصص في جراحات الأورام، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، وفي عملية معقدة ودقيقة جدا امتدت لأربع ساعات، من إستئصال عدة أورام سرطانية منتشرة في البطن، لمريض يبلغ من العمر 62 عاماً، وقد تكللت الجراحة بالنجاح بفضل من الله، مع تماثل المريض للشفاء. ذكر ذلك الدكتور ناجي الفليطي استشاري الجراحة العامة الحاصل على الزمالة الأمريكية رئيس الفريق الطبي المعالج.