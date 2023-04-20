إدارة الحراسات بالمسجد النبوي تواصل مهامها في تأمين منطقة الاعتكاف

تكثف وكالة شؤون المسجد النبوي جهودها ممثلةً بإدارة الأمن والحراسات مهامها؛ لتأمين منطقة الاعتكاف في مسجد المصطفى، والتدقيق على التصاريح الإلكترونية، لتنظيم دخول المعتكفين، وعدم السماح لغير المصرح لهم بالدخول، ويتم ذلك عبر ثلاثة مداخل مهيأة لدخول المعتكفين.