"إغاثي الملك سلمان" يدشن مشروع توفير مواد إيوائية لمتضرري الفيضانات في باكستان

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، مشروع توفير مواد إيوائية وحقائب شتوية للأسر الأشد ضعفًا المتضررين من الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية لعام 2023م.
حضر التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان نواف بن سعيد المالكي، ورئيس الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الفريق إنعام حيدر ملك، وعدد من المسؤولين، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة إسلام آباد .
وبموجب المشروع، سيتم توزيع 15 ألف حقيبة تزن 190 طنًا تحتوي على المواد الإيوائية الأساسية، يستفيد منها 175 ألف فرد بواقع 15 ألف أسرة في ثمانية مناطق متضررة .
وأوضح "المالكي" أن هذا المشروع يأتي إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، واستمرارًا للدعم الذي تقدمه المملكة للأشقاء في باكستان منذ بدء كارثة الفيضانات العام الماضي، مضيفًا أن هذه المساعدات تجسد حرص القيادة الحكيمة على الوقوف مع الشعب الباكستاني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن .
من جانبه، جدد رئيس الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث الطبيعية الفريق إنعام حيدر ملك الشكر والتقدير باسمه ونيابة عن الحكومة الباكستانية لقيادة وحكومة المملكة على الدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه للمتضررين في باكستان، مشيرًا إلى أن هذا الدعم جاء في الوقت المناسب، حيث تواصل السلطات الباكستانية عملية إعادة التأهيل والإعمار في المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مناطق مختلفة من البلاد .
وأشاد إنعام حيدر بالمشاريع والبرامج الإنسانية والإغاثية للمركز في بلاده، مفيدًا أن فرق المركز متواجدة مع الفرق الحكومية الباكستانية في الميدان، ولديها خبرة كبيرة في التعامل مع احتياجات المتضررين، ولهذا السبب تكون البرامج الإغاثية للمركز متوافقة مع الاحتياجات المحلية.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساندة العمل الإنساني بالدول والشعوب المتضررة و المنكوبة في مختلف دول العالم، والإسهام في رفع معاناة المحتاجين أينما كانوا .
من ناحية أخرى، قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 73.496 مستفيدًا، وذلك خلال شهر ديسمبر 2022م .
وراجع قسم الطوارئ 13.433 فردًا، وعيادة الباطنية 8.217 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 1.751 حالة، وعيادة الأطفال 6.492 مستفيدًا، وعيادة الوبائيات 3.028 مريضًا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقل 2.539 فردًا، وراجع قسم التغذية 491 شخصًا، وقسم التحصين 265 فردًا، وعيادة الجراحة والتضميد 3.994 شخصًا، فيما صُرفت الأدوية لـ 21.765 مريضًا، كما راجع قسم التوليد 131 شخصًا، وعيادة الفحص المخبري 5.637 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 5.729 شخصًا، وقسم الإحالة 24 فردًا.
وفيما يتعلق بالخدمات المرافقة استفاد 5.538 شخصًا من قسم الرعاية الصحية، و 86 مستفيدًا من قسم نقل الدم، و استقبل قسم التنويم 9 حالات، وقسم تخطيط القلب 19 حالة .