"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على القصيم والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى المترين؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة؛ قد تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وبسرعة 15 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف؛ قد يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائجاً على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية.