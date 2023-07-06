لتدوير المخلفات.. عقود استثمارية مع شركات وطنية وأجنبية تُبرمها "أمانة الشرقية"

أبرمت أمانة المنطقة الشرقية، عقودًا استثمارية مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية، والتي تَضَمّنت تدوير المخلفات الصلبة والعضوية، وإدارة منظومة الملابس المستخدمة بالتعاون مع جمعية البر الخيرية، وجمع ونقل الهياكل والسيارات التالفة، إضافة إلى طرح مواقع استثمارية للتخلص من الزيوت، والإطارات، والنفايات الإلكترونية، والبطاريات وغيرها.