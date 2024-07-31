"الحياة الفطرية" يُوضِّح كيف عاد "الفهد الصياد" للسعودية بعد 40 عامًا على انقراضه

أجاب المركز: "نعم، هو الفهد الصياد. وللجواب عن هذا السؤال لا بد أن نعرف شيئًا: جميع سلالات الفهود الموجودة الآن تتبع نوعًا واحدًا، بما فيها السلالة التي انقرضت في السعودية".